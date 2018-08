Romande Energie : Une première suisse en matière d’efficience énergétique

Romande Energie, Stignergy et Leclanché se sont alliés pour fournir à Sylvain & CO une solution innovante d'optimisation de la production et de la consommation énergétiques. Cette installation pilote est composée d'un système intelligent de gestion de l'énergie, d'un parc photovoltaïque et d'une unité de stockage. Ces différents éléments fonctionnent de manière complémentaire. La solution est également modulaire ce qui assure son adaptation en fonction de l'évolution du marché de l'électricité, une première suisse en matière d'efficience énergétique.

Grâce à l'association de ces trois éléments, soit un système d'intelligence collective de gestion de l'énergie consommée et produite (SEMS*), un parc photovoltaïque et une unité de stockage d'électricité, Romande Energie, Stignergy et Leclanché franchissent un pas de plus dans l'offre de solutions innovantes en matière d'efficience énergétique. En effet, cette combinaison permet non seulement d'optimiser significativement la consommation énergétique en lissant les pics de puissance et en réduisant la consommation d'électricité, mais également de maximiser l'autoconsommation de la production locale, par la gestion intelligente de l'unité de stockage.

Le fonctionnement

Dans un premier temps, le SEMS analyse les besoins énergétiques des appareils reliés au système. A la suite de cette phase d'apprentissage, le système propose un ordonnancement dynamique et automatique de l'activité des appareils, ainsi qu'une gestion du stockage, en lien avec la production du parc photovoltaïque.

Cette solution est résolument tournée vers l'avenir de la transition énergétique puisqu'elle s'intègre parfaitement dans le concept du réseau intelligent, Smartgrid. En effet, à terme, elle permettra d'aider à réguler les flux énergétiques et de réaliser en temps réel l'équilibre entre la demande et la fourniture d'énergie.

Une solution clé en main gagnante-gagnante

Proposée par Romande Energie sous forme de contracting**, cette installation pilote permet à Sylvain & CO de s'engager activement comme un acteur responsable de la transition énergétique, en favorisant l'utilisation d'énergies renouvelables. Outre le monitoring offert par cette solution, le client peut ainsi réduire sa consommation électrique et diminuer ses coûts énergétiques et ce sans investissement initial de sa part. Pour Romande Energie, Stignergy et Leclanché, cette nouvelle offre à la pointe de l'innovation et de l'efficience vient compléter avantageusement les prestations existantes.

Compte tenu de son caractère innovant, ce projet pilote a bénéficié financièrement du programme mysmartcity.ch, soutenu par la Loi sur la politique régionale (LPR), ainsi que du programme de subventions proposé par l'Etat de Vaud visant à encourager le stockage de l'énergie photovoltaïque à l'aide de batteries. « L'originalité de cette solution réside avant tout dans son potentiel d'optimisation. Grâce à sa flexibilité et sa modularité, il est notamment possible d'ajouter des appareils après le lancement du système » relève Christian Frère, directeur de l'Unité d'affaire Energie au sein de Romande Energie.

Si les premiers essais concluants se confirment, cette solution pourra être pérennisée et proposée à d'autres entreprises industrielles.

* SEMS : Smart Energy Management System

** Le contracting est une offre de prestations, dans laquelle l'investissement initial ainsi que les coûts d'exploitation et de maintenance sont assumés par Romande Energie en échange d'un contrat de fourniture d'énergie.