Romande Energie améliore sa performance opérationnelle

Zurich (awp) - L'énergéticien Romande Energie au vu ses recettes et le résultat opérationnel progresser au premier semestre. Le bénéfice net a par contre été impacté par des éléments exceptionnels et a terminé la période en repli, a annoncé mercredi le groupe vaudois.

Le chiffre d'affaires net de la société de Morges a augmenté de 5,3% sur un an à 295,5 millions de francs suisses, dont 106 millions pour les activités dans l'énergie. Ce dernier montant a reculé de 4% en raison de la baisse des tarifs pour la clientèle dite "régulée", notamment les particuliers, a précisé Romande Energie dans un communiqué.

La baisse du coût d'approvisionnement conjugué aux recettes globalement en hausse ont contribué à améliorer le résultat d'exploitation (Ebit) de 33,7% à 49,9 millions de francs suisses.

Le bénéfice net a par contre reculé de 9,3% à 30,9 millions de francs suisses, notamment en raison de la perte enregistrée par son homologue Alpiq, dans lequel Romande Energie détient une participation indirecte, et une charge d'impôts.

En matière de développement, le groupe a estimé que le programme de réduction des coûts opérationnels de 20 millions de francs suisses d'ici 2020 "se réalise conformément au plan".

La direction est cependant plus prudente pour la seconde partie d'année, estimant que la pluviométrie favorable du premier semestre avait "peu de chance de se répéter au second semestre". Le groupe s'attend donc à ce que la performance opérationnelle entre juillet et décembre soit inférieure à celle du premier semestre, sans plus de détail.

