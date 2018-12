Romande Energie : collabore avec la Poste Suisse

Les deux entreprises mettent à profit des synergies Les facteurs et factrices relèveront les compteurs d'électricité lors de leurs tournées. Ils seront progressivement actifs dès le 1er avril 2019 sur la zone de desserte de Romande Energie pour la relève apériodique des compteurs électriques.

A partir du 1er avril 2019, les facteurs et factrices se chargeront progressivement de relever les compteurs d'électricité sur la zone de desserte de Romande Energie dans le cadre d'une collaboration avec la Poste Suisse et la société informatique Avectris. Romande Energie souhaite ainsi profiter des synergies avec le personnel de la Poste, principalement lorsque les factrices et facteurs, déjà sur place, pourront relever les compteurs durant leurs tournées.

Cette première phase concerne principalement les relevés apériodiques, par exemple lors de déménagements et emménagements. Cette tâche était jusqu'ici effectuée par les techniciens comptage de Romande Energie. Il faut relever que cette activité est indépendante des tournées régulières effectuées par les releveurs de compteurs qui conservent leur travail. Désormais, les facteurs et factrices de la Poste Suisse relèveront les compteurs lors de leurs tournées de distribution, ce qui permet de rationaliser les activités respectives et de diminuer l'empreinte CO2 en évitant des trajets inutiles. Les techniciens comptage de Romande Energie pourront ainsi assumer de nouvelles tâches, notamment en relation avec l'introduction généralisée de compteurs intelligents planifiée début 2020. En effet, Romande Energie a l'obligation légale de remplacer 80% de ses compteurs jusqu'à fin 2027. Le déploiement généralisé de cette nouvelle génération de compteurs fait partie de la stratégie énergétique 2050 acceptée par le peuple Suisse lors des votations référendaires du 21 mai 2017.

Une collaboration fructueuse

Pour relever les compteurs, les collaborateurs de la Poste Suisse disposent d'une application spécifique sur leur scanner. La solution métier, conçue par le fournisseur informatique Avectris, comprend toutes les tâches nécessaires, de la planification des relevés à la préparation des données de facturation en passant par la vérification des informations. Avectris pose ainsi les fondements d'une acquisition des données de facturation sûre, rapide et efficace. Avectris fournit déjà ce service à d'autres énergéticiens en Suisse.