Romande Energie et le SIE mettent fin à leur collaboration

Zurich (awp) - Les énergéticiens Service intercommunal de l'Electricité (SIE) et Romande Energie Commerce mettent fin à leur collaboration après 12 ans de partenariat, indiquent mardi les deux sociétés dans un communiqué conjoint.

SIE a pris la décision dès le début 2023 de réinternaliser les processus de commercialisation de l'énergie, que Romande Energie Commerce assurait à sa place.

SIE souhaite désormais renforcer son autonomie, sa marque et sa visibilité en tant qu'acteur de la transition énergétique et du développement durable, au service de sa région et de ses clients lausannois, précise le communiqué.

Romande Energie Commerce est le fruit du regroupement, en 2007, d'une dizaine d'acteurs du secteur énergétique, publics et privés. Cette société est aujourd'hui la plus grande entité romande de commercialisation de l'électricité, avec plus de 300'000 clients directs.

Quant au SIE, il est le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) de l'ouest lausannois, distribuant annuellement plus de 350 millions de kilowattheures aux 50'00 habitants des quatre communes actionnaires, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens.

