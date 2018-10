Romande Energie : étend ses activités dans le domaine des services énergétiques en créant une antenne à Yverdon-les-Bains

Romande Energie Services SA, société-fille du Groupe Romande Energie, poursuit ses activités en ouvrant une succursale à Yverdon-les-Bains. Le fort développement des services énergétiques dans le Nord vaudois et dans la Broye justifie cette nouvelle antenne.

Forte de projets d'envergure en matière d'efficience énergétique dans le Nord Vaudois et la Broye, Romande Energie Services offrira une présence fixe à partir du 1er octobre 2018 à Yverdon-les-Bains, sur le site déjà existant du Groupe à la rue de Montagny 18. En effet, d'importants projets nécessitent une présence accrue et proche des partenaires, tels que le démarrage des travaux de Kindercity / Explorit, l'acquisition récente du capital-actions de la société Thermoréseau Avenches, le chauffage à distance à Grandson, ou encore le développement d'un microgrid (micro-réseau) à Avenches comme d'autres microgrids actuellement à l'étude.

Cette visibilité permettra de générer de nouvelles opportunités et de développer notre réseau. « En proposant notre présence dans cette région, nous misons sur la proximité avec nos partenaires et clients, ce qui est un avantage indéniable en matière de relations de confiance, notamment dans les domaines de la construction et de la rénovation » explique Dominique Ramuz, membre de la direction de Romande Energie Services et responsable de l'antenne yverdonnoise.