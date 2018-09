Romande Energie inaugure la première centrale à gazéification de Suisse

Puidoux (awp/ats) - Une centrale thermique d'un nouveau genre a été inaugurée lundi à Puidoux, dans le canton de Vaud. Réalisée par Romande Energie Services et unique en Suisse, elle fonctionne sur le principe de la gazéification du bois humide.

"Cette technologie novatrice - la gazéification - permet de produire simultanément chaleur et électricité, grâce à une ressource énergétique locale: le bois de la région", a relevé lundi Romande Energie dans un communiqué.

Financée par le groupe basé à Morges, avec le soutien du canton de Vaud et de la Confédération, la centrale a été inaugurée à Puidoux en présence des autorités et acteurs du projet, dont la conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro. Les travaux ont duré un peu moins de deux ans.

Ce procédé de gazéification, dont il s'agit de la première application industrielle en Suisse, consiste à transformer des plaquettes de bois non traitées en gaz de synthèse. "Le combustible ainsi créé est alors valorisé à la fois dans un moteur thermique et une chaudière", a expliqué Romande Energie, précisant que cette technologie permettait une combustion plus propre du bois et une production électrique plus performante.

Quelque 5,5 millions de kilowattheures (kWh) seront produits par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 1500 ménages, a ajouté Romande Energie. En parallèle, la centrale récupérera près de 9,5 millions de kWh de chaleur, qui alimenteront bâtiments communaux et privés ainsi que des industries.

