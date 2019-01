Romande Energie lance une plateforme de services dits intelligents

Zurich (awp) - Romande Energie se lance dans le domaine de la maison connectée. Le fournisseur d'énergie vaudois se dote d'une solution d'habitat connectée, permettant notamment la maîtrise et l'optimisation de la consommation d'électricité. Afin d'explorer de nouveaux services en matière de sécurité, une collaboration avec Protectas est prévue.

Appelée "smart living", la nouvelle plateforme offre niveau de confort et de sécurité des habitants, ainsi que la mise en place de services pratiques pour des bâtiments résidentiels, précise vendredi Romande Energie. Ouverte et intégrant une large palette d'objets connectés, elle dispose d'interfaces mobiles et permet la collecte et l'affichage des données de consommation électrique, la gestion et la régulation de l'éclairage et de stores entre autres, ainsi que la détection de fumée ou d'eau, entre autres.

La gamme de services s'étend également aux réservations de locaux communs et aux services entre voisins, jusqu'à la souscription de prestations de nettoyage ou de conciergerie, sans oublier la communication avec la régie immobilière. Gérée à l'aide d'une app mobile, la plateforme fonctionne via l'installation d'un module sur les tableaux électriques ou multimédia des appartements, complété par des objets connectés.

vj/al