Romande Energie : maintient ses tarifs stables, malgré un contexte à la hausse

Les tarifs d'électricité régulés, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019, ont été publiés ce jour. Les prix hors taxes resteront stables pour l'ensemble des ménages et petites entreprises, à l'exception des grandes entreprises qui subiront une légère hausse. Romande Energie a pour but de maintenir les tarifs dans la moyenne suisse.

Les tarifs de l'électricité sont constitués de plusieurs composantes : l'énergie proprement dite, l'utilisation du réseau électrique régional, l'utilisation du réseau national de transport à très haute tension et l'énergie de réglage (services système), on parle alors de tarif ou prix intégré. A ce montant s'ajoutent les taxes fédérales, cantonales et communales. La tarification 2019 se base sur des coûts prévisionnels en légère hausse par rapport à 2018 et une consommation prévisionnelle baissière, toujours dans l'optique de rester compétitif par rapport au marché suisse.

Les catégories de clients telles que définies par la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) sont devenues la référence en matière de comparaison des tarifs et en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer le niveau de variation du prix de l'électricité d'une année à l'autre. Le prix intégré de l'électricité 2019 des clients ménages et des petites entreprises diminuera de 0.1% en moyenne. Quant à celui des grandes entreprises raccordées en basse tension ou en moyenne tension, il enregistrera une légère hausse de 0.5%, respectivement de 2.1%.

Romande Energie parvient à maintenir ses tarifs intégrés pour la majorité de ses clients et ce, malgré :

d'importants investissements consentis pour l'entretien et la modernisation des infrastructures de distribution électrique ;

une baisse prévue de la consommation provenant principalement de l'influence climatique, des mesures d'efficacité énergétique et de l'évolution de l'autoconsommation ;

l'augmentation du prix des garanties d'origine sur le marché.

Cette opération a été facilitée par la baisse des tarifs pour l'utilisation du réseau national de transport par Swissgrid

Le client choisit la provenance et la composition de sa consommation

Romande Energie offre la possibilité à ses clients de choisir la provenance et la composition de l'électricité qu'ils consomment grâce à ses offres d'énergie. Depuis 2014, de nombreux clients s'engagent en choisissant une électricité d'origine et de provenance géographique certifiées, romande, locale, hydraulique et/ou solaire. Le produit de référence est Terre Suisse, 100% suisse et 100% hydraulique.

Des informations détaillées sur les prix 2019 sont disponibles sur www.romande-energie.ch/tarifs2019. Courant septembre, un simulateur sera également mis à disposition des clients qui souhaitent évaluer le montant de leur future facture.