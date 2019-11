Romande Energie vend une partie de ses actions en propre

Zurich (awp) - Dans le but de consolider son actionnariat, Romande Energie a décidé de céder une partie de ses actions en propres à ses actionnaires les plus importants et à des tiers institutionnels.

Dans son communiqué de mercredi soir, l'entreprise de Morges précise détenir actuellement 108'470 de ses actions en propre (9,54% du total). Elle va en céder environ 22'000, soit environ 1,9% du capital-actions. Les titres seront attribués en respectant l'égalité de traitement entre les principaux actionnaires et aux conditions du marché. Le nombre exact d'actions vendues dépendra du prix et ce dernier sera déterminé au moment de l'exécution, en fonction de l'évolution du cours de Bourse.

Les détails des transactions et leurs modalités seront couverts par des engagements de confidentialité, sous réserve des règles de publicité des participations.

