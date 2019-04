Rothschild & Co : Oddo BHF reste à 'achat', réduit sa cible

04/04/2019 | 10:20

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Rothschild & Co, au vu d'un potentiel de hausse de plus de 30% par rapport à son objectif de cours abaissé de 44 à 37,5 euros sur le titre du groupe financier.



Le bureau d'études explique cette réduction de cible essentiellement par une baisse des hypothèses de croissance à long terme des dividendes, passant de 4,5% à 3% par an, pour refléter la plus grande probabilité d'un ralentissement de l'activité.



'Le roadshow avec le management nous conforte dans notre approche de valorisation par les dividendes même si la conjoncture moins favorable nous incite à plus de prudence sur les résultats et la croissance à long terme', précise l'analyste en charge du dossier.



