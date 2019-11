Rothschild & Co : Oddo confirme son conseil après le CA

13/11/2019 | 16:25

Oddo estime que les indications de tendance du 4ème trimestre sont plus favorables qu'attendues pour le M&A. ' Le cours actuel extrapole une poursuite de la baisse en 2020-2021 et ignore la valeur du Private Equity ' indique le bureau d'analyses.



Suite à cette publication, les prévisions et l'objectif d'Oddo reste inchangés à 33,70 E avec une recommandation Achat et un potentiel de hausse de +30%.



' Sur l'activité Conseil - Le recul des revenus (-25.8%) était attendu compte tenu de l'exposition à l'Europe mais pas la guidance T4 favorable '. ' Pour l'AWM - WM tire encore la collecte mais les taux pèsent sur les revenus en raison d'une forte proportion de cash '.



' Pour le Private Equity - Le développement se poursuit avec des AuM à 12.9 MdE qui crédibilisent l'objectif de 15 MdE à fin 2020. La maturation et la diversification du portefeuille renforcent la visibilité sur les résultats ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.