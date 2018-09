06/09/2018: Rothschild Private Wealth: Rothschild & Co développe ses activités de Banque Privée en Allemagne

06/09/2018

La division Private Wealth de Rothschild & Co accélère le développement de ses activités en Allemagne, avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Düsseldorf dont la direction est confiée à Friedrich Rogge dès le 1er octobre prochain. Il travaillera en étroite collaboration avec Reinhard Krafft, responsable de Private Wealth de Rothschild & Co en Allemagne.

Friedrich Rogge a auparavant dirigé pendant de nombreuses années la succursale de Düsseldorf de la banque privée Sal. Oppenheim, dont les activités ont récemment été intégrées à sa société mère, Deutsche Bank. Friedrich Rogge rejoindra Rothschild & Co aux côtés de cinq de ses anciens collaborateurs de de Sal. Oppenheim à Düsseldorf, l'une des équipes de conseillers les plus renommées de la région.

Friedrich Rogge dispose de plus de 30 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et la gestion patrimoniale, tant auprès de clients institutionnels que privés. Il débute sa carrière en 1980 à la Deutsche Bank, au sein de laquelle il occupe différents postes jusqu'en 2001. Il fut notamment responsable de la gestion des « Spezialfonds » et a dirigé l'équipe dédiée à l'accompagnement des grandes fortunes. En 2001, Friedrich Rogge rejoint la banque privée Sal. Oppenheim, pour y créer la succursale de Düsseldorf qu'il dirigera pendant 17 ans.

Laurent Gagnebin, responsable de Wealth Management and Trust, déclare: «Notre activité de banque privée en Allemagne s'est considérablement développée ces dernières années sous la direction de Reinhard Krafft. Nous avons renforcé notre position sur le marché allemand et étendu notre offre, notamment à destination des entrepreneurs. Je suis convaincu que cette nouvelle équipe complètera notre dispositif et nous aidera dans la poursuite de notre développement.»

Reinhard Krafft, responsable de Private Wealth de Rothschild & Co en Allemagne, ajoute : «Je suis très heureux que Friedrich Rogge et son équipe viennent renforcer les effectifs de Rothschild & Co en Allemagne. Cela devrait nous permettre d'étendre nos activités de la Rhénanie à la Westphalie de l'Est, une région particulièrement adaptée à l'offre de Rothschild & Co, en raison du nombre important d'entreprises familiales qui y sont implantées. Friedrich Rogge et son équipe s'intègrent parfaitement à notre structure, non seulement en raison de leur excellente réputation en Banque Privée, mais aussi parce qu'ils partagent la même philosophie d'investissement et la même volonté de préservation du patrimoine sur le long terme.

Friedrich Rogge conclue: «Rothschild & Co est l'une des Maisons les plus respectées au monde en matière de conseils personnalisés et indépendants, et d'accompagnement dans la structuration et la gestion des patrimoines. Son offre de services est particulièrement adaptée aux entrepreneurs et aux investisseurs semi-institutionnels. Je me réjouis à l'idée de contribuer, avec mon équipe expérimentée et aux côtés de mes collègues de Francfort, à la réussite des clients de Rothschild & Co.

