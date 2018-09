20/09/2018: Rothschild Merchant Banking clôture une levée de fonds de 655 millions de dollars pour son premier fonds américain de private equity

20/09/2018

Five Arrows Capital Partners réalise une collecte de fonds supérieure à son objectif

Rothschild Merchant Banking, une division de Rothschild & Co, est heureux d'annoncer la clôture de la levée de Five Arrows Capital Partners ('FACP'), son premier fonds américain de private equity. Il s'agit du treizième fonds lancé par Rothschild Merchant Banking depuis 10 ans, portant les actifs sous gestion à plus de 9 milliards d'euros au travers de quatre stratégies : corporate private equity / secondaire, fonds de fonds et co-investissement / prêts directs aux entreprises / gestion de crédits.

Le fonds a collecté un total de 655 millions de dollars, un montant supérieur à sa cible initiale. Celui-ci a été levé auprès d'une large palette d'investisseurs internationaux incluant de grandes institutions ainsi que des Family Offices et des entrepreneurs. Le Groupe via sa maison mère Rothschild & Co, ses partners et des cadres dirigeants ainsi que l'équipe de FACP ont également investi un montant significatif.

Marc-Olivier Laurent, Head de la division Rothschild Merchant Banking a déclaré : « Nous sommes ravis du succès rencontré par la levée de fonds de Five Arrows Capital Partners. Celle-ci a rassemblé nombre d'investisseurs existants à notre plateforme qui ont choisi de poursuivre avec nous dans ce fonds et nous sommes, bien entendu, ravis d'accueillir nos nouveaux souscripteurs. Ce fort soutien témoigne de l'intérêt et de la spécificité de la philosophie d'investissement que nous avons construite en Europe au cours de la dernière décennie. Je suis convaincu que sous la direction d'Ari Benacerraf et d'Adam Lehrhoff, les deux co-fondateurs du fonds, la discipline de risque et la rigueur d'investissement de Five Arrows Capital Partners permettront de générer le retour que nos investisseurs attendent. »

La stratégie d'investissement de FACP se concentre sur les sociétés du lower mid-market en Amérique du Nord, valorisées entre 75 et 500 millions de dollars. FACP se spécialise sur les entreprises ayant des positions de marché dominantes, des dirigeants activement impliqués dans leurs sociétés, des modèles commerciaux offrant une visibilité élevée du chiffre d'affaires, une génération de cash-flow disponibles importante et régulière, ainsi que de multiples leviers opérationnels pour créer de la valeur. FACP couvre trois thèmes sectoriels principaux offrant croissance et résilience : santé, logiciels et bases de données, services technologiques aux entreprises. FACP cible des investissements de 30 millions à 70 millions de dollars par transaction, et se réserve la possibilité d'engager des montants supérieurs grâce au support des investisseurs du fonds.

FACP est composée d'une équipe expérimentée de plus de 15 professionnels, dont beaucoup ont travaillé ensemble depuis plus de 15 ans. Basée à New York, l'équipe est dirigée par Ari Benacerraf et Adam Lehrhoff, co-fondateurs et membres du comité d'investissement du fonds. Comme les autres fonds de private equity de Rothschild Merchant Banking, FACP s'appuie sur la granularité de ses réseaux d'opérateurs industriels et sur les ressources mondiales de Rothschild & Co, deux avantages concurrentiels significatifs par rapport aux autres fonds de mid-market.

À ce jour, FACP a déjà réalisé deux investissements dans la santé et les données et logiciels, reflétant la capacité d'origination de la plate-forme Rothschild Merchant Banking et l'expérience de l'équipe. La première transaction du fonds a été conclue en décembre 2017 avec l'acquisition de The Stepping Stones Group (« SSG »), un fournisseur de solutions thérapeutiques en milieu éducatif pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage et des troubles autistiques. Depuis, SSG a finalisé l'acquisition du groupe Cobb, une entreprise hautement complémentaire qui a considérablement renforcé la position de SSG dans le sud-est des États-Unis. Par ailleurs, en avril 2018, le deuxième investissement de FACP a été réalisé au sein de la société Datix, un acteur majeur dans le domaine du logiciel de sécurité du parcours de santé en milieu hospitalier. En juillet 2018, Datix a signé un accord en vue d'acquérir RL Solutions, basé à Toronto. Cette acquisition permettra à Datix de devenir le leader incontesté des logiciels de sécurité de parcours de santé dans le monde. Après cette acquisition, FACP aura déployé 15% du fonds.

- FIN -

Pour plus d'informations

DGM Conseil

Thomas de Climens

Tél: +33 1 40 70 11 89 / +33 6 14 50 15 84

thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

Rothschild Merchant Banking

Emma Rees

Tél: +44 7703 715763

emma.rees@rothschild.com

A propos de Rothschild Merchant Banking

Rothschild Merchant Banking est la branche d'investissement de Rothschild & Co. La société investit dans une large gamme de stratégies, aux côtés d'investisseurs institutionnels de premier plan, d'importants family offices et de High Net Worth Individuals. Forte d'engagements de plus de 9 milliards d'euros, Rothschild Merchant Banking propose toute une gamme de fonds dédiés au marché du capital privé autour de quatre stratégies : corporate private equity / secondaire, fonds de fonds et co-investissement / prêt direct aux entreprises / gestion de crédits.

Rothschild Merchant Banking opère depuis Paris, Londres, Luxembourg, New York et Los Angeles.

A propos de Rothschild & Co

Rothschild & Co propose des conseils indépendants pour des opérations de fusion-acquisition, de stratégie et de financement, ainsi que des solutions d'investissement et de gestion du patrimoine aux grandes institutions, aux familles, aux particuliers et aux gouvernements partout dans le monde. Avec près de 3 500 spécialistes du service financier sur le terrain dans plus de 40 pays, nos équipes offrent une vision mondiale unique. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux au centre des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 154 925 024 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France.