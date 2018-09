21/09/2018: Rothschild & Co fait son entrée dans trois indices Euronext Paris

21/09/2018

Comme suite à la décision du Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris, Rothschild & Co annonce rejoindre les indices boursiers CAC ® SMALL, CAC ® MID & SMALL et CAC ® ALL TRADABLE.

Cette décision prendra effet le 24 septembre à l'ouverture des marchés.

Cette entrée dans ces trois indices reflète l'amélioration significative de la liquidité du titre de Rothschild & Co au cours de ces dernières années.

Pour plus d'informations

Rothschild & Co

Relations Investisseurs

Marie-Laure Becquart

Tel: +33 1 40 74 65 26

Marie-laure.becquart@rothschild.com

Relations Presse

Caroline Nico

Tel: +33 1 40 74 43 44

Caroline.nico@rothschild.com

Media

DGM

Olivier Labesse

Tel: +33 1 40 70 11 89

labesse@dgm-conseil.fr

A propos de Rothschild & Co

Avec près de 3 500 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, notre réseau international de professionnels propose une vision pertinente et de long terme à nos clients dans le Conseil Financier, la Banque privée et gestion d'actifs et le Capital Investissement et Dette privée. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au coeur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 154 925 024 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France.