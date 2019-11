Edmond de Rothschild et Trajan Capital lancent un fonds spécialisé sur les transmissions des PME

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’équipe Trajan Capital et Edmond de Rothschild Private Equity annoncent leur partenariat pour le lancement du Fonds Transmission & Croissance 1 FPCI, une stratégie d’investissement dédiée aux PME françaises en transmission. Le fonds vise un closing entre 120 et 150 millions d’euros. Il est inspiré du modèle nord-américain des Search Funds et bénéficie d'un vivier de managers-repreneurs constitué en amont pour investir dans des PME françaises confrontées à une problématique de succession.L'objectif de la démarche est en effet de pérenniser l'indépendance des PME françaises en accompagnant une nouvelle génération d'entrepreneurs dans leur prise de fonction et leur remonté progressive au capital de ces sociétés.