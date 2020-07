Kennet a levé un cinquième fonds de 250 millions de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kennet Partners a levé 250 millions de dollars pour son cinquième fonds, Kennet V en partenariat avec Edmond de Rothschild Private Equity. Le Fonds a dépassé son objectif et attiré de nouveaux investisseurs en Europe et en Asie. Kennet V a déjà commencé à déployer le capital avec de nouveaux investissements dans des entreprises de logiciels en tant que services (Saas) sur des marchés B2B. Le Fonds a investi dans quatre sociétés au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis et dispose d'un solide pipeline de nouveaux investissements.Kennet vise des sociétés technologiques auto-amorcées, bien établies et à forte croissance, détenues par leurs fondateurs, sans capitaux extérieurs significatifs.Kennet apporte généralement à ces sociétés le premier financement extérieur qui leur permettra de développer les ventes et le marketing, en particulier à l'international.