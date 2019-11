Zurich (awp) - Le laboratoire genevois de diagnostics Unilabs serait à vendre, selon une dépêche de jeudi soir de l'agence Bloomberg. La société de Private Equity Apax Partners travaille à une possible transaction avec comme conseiller la Banque Rothschild & Co, affirme l'agence. Le prix visé serait d'environ 4 milliards d'euros ou 4,4 millions de francs suisses.

Les discussions sont encore en phase initiale selon Bloomberg qui cite des personnes proches du dossier. Des représentants d'Apax et de Rothschild ont refusé de commenter.

Unilabs a été fondé en 1987 et a été racheté en 2007 par le suédois Capio, qui l'a alors retiré de la cotation à la Bourse suisse. L'entreprise genevoise emploie quelque 12'000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 1 milliard d'euros.

tp/rp