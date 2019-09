ROTHSCHILD & CO en repli de 2% : tous les métiers du groupe connaissent une baisse des profits

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rothschild & Co (-2,21% à 26,60 euros) ferme la marche de l’indice SBF 120 après avoir dévoilé des résultats semestriels en net repli. Le groupe de services financiers a dévoilé un résultat net part du groupe en recul de 17% à 134 millions d’euros et résultat d’exploitation en baisse de 18% à 215 millions d’euros. Les revenus ont reculé de 11% à 898 millions d’euros. Tous les métiers du groupe enregistrent un recul de leur résultat d’exploitation.Il baisse de 22,4% à 83 millions d'euros dans le conseil financier et de 11,6% à 38 millions d'euros en Banque privée et gestion d'actifs. La collecte nette s'est élevée à 2 milliards d'euros. Cette collecte et l'amélioration des marchés ont entraîné une hausse de 10,4% (ou 6,7 milliards d'euros) des actifs sous gestion à 71,5 milliards d'euros.Le Capital-investissement et la dette privée affichent un résultat opérationnel en reflux de 4,2% à 68 millions d'euros.S'agissant de ses perspectives, Rothschild & Co s'attend à ce que dans le conseil financier affiche un niveau d'activité similaire au second semestre, par rapport au premier. En Banque privée et gestion d'actifs, il prévoit la poursuite de sa croissance et le maintien d'une collecte dynamique en Banque privée. Il prévient cependant que le contexte de taux d'intérêt bas continue d'affecter la rentabilité.Quant au Capital-investissement et à la dette privée, Rothschild & Co entend poursuivre la croissance de ses actifs sous gestion et maintenir sa forte contribution aux résultats du Groupe. Cependant, l'effet de rattrapage du carried interest observé au premier semestre induira une moindre rentabilité au second semestre.