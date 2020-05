ROTHSCHILD & CO : l'impact du Covid-19 sera significativement négatif sur les résultats financiers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les revenus de Rothschild & Co ont reculé de 6% à 416,4 millions d'euros. Dans le Conseil financier, les revenus ont baissé de 8% à 269,1 millions d’euros, conséquences du choc économique provoqué par l’épidémie de Covid-19 dont les répercutions ont commencé à être ressenties dès la fin du trimestre.La Banque privée et gestion d'actifs a enregistré revenus records pour un premier trimestre, en hausse de 10% à 130,8 millions d'euros reflétant la forte croissance des actifs sous gestion durant l'année 2019 et le niveau élevé des commissions de transaction au 1er trimestre 2020.La collecte nette s'est élevée à 0,6 milliard d'euros, représentant une collecte nette de 1,3 milliard d'euros pour la Banque privée et une décollecte de 0,7 milliard d'euros pour la gestion d'actifs.La collecte a été plus que neutralisée par un effet négatif des marchés et des taux de change de 9,9 milliards d'euros, à la suite de la forte baisse des marchés boursiers au cours de la dernière partie du 1er trimestre 2020 liée à la crise du Covid-19. Les actifs sous gestion sont ressortis sur le trimestre en baisse de 12% à 66,7 milliards d'euros au 31 mars 2020.Les revenus du Capital-investissement et dette privée ont diminué de 14% à 20,7 millions d'euros en raison de la baisse des valorisations latentes de certains actifs en mars." Bien qu'il y ait encore beaucoup d'incertitude quant à l'évolution de l'épidémie et, par conséquent, à son effet sur nos résultats financiers de 2020, il est clair que cet impact sera significativement négatif pour le groupe par rapport à 2019 " a indiqué le groupe financier.Ce dernier a souligné qu'il maintiendrait un contrôle strict des coûts et rappelé avoir l'avantage de pouvoir gérer un élément important de sa base de coûts, qui est la rémunération variable.