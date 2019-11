ROTHSCHILD & CO : le conseil financier a pesé sur l'activité au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rothschild & Co (+0,57% à 26,45 euros) fluctue près de l’équilibre au lendemain de l’annonce d’une baisse de son revenu au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires a baissé de 16% à 381,3 millions d’euros, pénalisé par la baisse de 25% à 221,3 millions d’euros du conseil financier.En revanche, les revenus tirés de la Banque privée et de la gestion d'actifs ont augmenté de 3% à 123,4 millions d'euros. Cette activité a enregistré une collecte de 0,8 milliard d'euros au troisième trimestre. Les actifs sous gestion ont augmenté de 14% (ou 8,9 milliards d'euros) sur un an, pour s'établir à 73,7 milliards d'euros au 30 septembre 2019.L'activité la moins importante, le capital-investissement et dette privée, a, elle connu un bond de 31% du chiffre d'affaires à 30,3 millions d'euros. Au cours des neuf premiers mois de 2019, le groupe a investi 101 millions d'euros, dont 97 millions d'euros par le biais des fonds gérés par ce métier et 4 millions d'euros pour compte propre. Les actifs sous gestion au 30 septembre 2019 s'élevaient à 12,9 milliards d'euros, en hausse de 16% par rapport au 31 décembre 2018, dont 1 milliard d'euros engagés par Rothschild & Co.S'agissant des perspectives du conseil financier, Rothschild & Co juge " important de noter que les données de marché indiquent une diminution des transactions de fusions-acquisitions annoncées au cours des 12 derniers mois ". Le groupe reste donc attentif aux signes d'un ralentissement plus marqué de l'activité, susceptible d'affecter son volume d'activité.En Banque privée et gestion d'actifs, il note que si l'activité " repose sur des bases solides, les facteurs macro-économiques sont incertains entraînant une volatilité accrue des marchés ". Par ailleurs, " le contexte de taux d'intérêt bas continue d'affecter la rentabilité ".L'activité de Capital-investissement et dette privée entend, elle, poursuivre la croissance de ses actifs sous gestion et maintenir sa forte contribution aux résultats du groupe.