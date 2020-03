ROTHSCHILD & CO : résultats 2019 en nette baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rothschild & Co a dévoilé un résultat net part du groupe en repli de 15% à 243 millions d’euros et un résultat d’exploitation en baisse de 17% à 446 millions d’euros. Les revenus ont reculé de 5% à 1,872 milliard d’euros Le recul du résultat opérationnel reflète un résultat d’exploitation pour le conseil financier de 166 millions d’euros contre 233 millions d’euros, un an plus tôt. La marge opérationnelle a reculé de 4 points à 14%. Les revenus ont reculé de 9% à 1,16 milliard d’euros.Le résultat d'exploitation de la gestion d'actifs est ressorti à 73 millions d'euros (2018 : 85 millions d'euros hors coûts d'intégration de Martin Maurel ou 76 millions d'euros en incluant ces coûts). Cela représente une marge opérationnelle de 14,7% (2018 : 17,7 % hors coûts d'intégration de Martin Maurel ou 15,8 % en incluant ces coûts). Les revenus ont augmenté de 3% à 497 millions d'euros.La collecte nette s'est élevée à 2,4 milliards d'euros, toutes les implantations européennes de Banque privée ont enregistré une collecte nette, avec une année record en France, pour un total de 2,5 milliards. La gestion d'actifs a connu un flux sortant de 100 millions d'euros.Les actifs sous gestion ont augmenté de 17% à 76 milliards d'euros au 31 décembre 2019. Outre la collecte, les encours ont bénéficié d'effets marché et de taux de change positifs à hauteur de 8,8 milliards d'euros.Le résultat d'exploitation de l'activité de Capital-investissement et dette privée s'est établi à 111 millions d'euros en 2019, en hausse de 9% pour des revenus en augmentation de 13% à 197 millions d'euros. Les actifs sous gestion au 31 décembre 2019 s'élevaient à 14 milliards d'euros, en hausse de 27%, principalement en raison des lancements des nouveaux fonds FAPI III et FASO V, et des nouveaux véhicules CLO en Europe et aux États-Unis.Le groupe de services financiers a annoncé une augmentation du dividende de 8% à 0,85 euro par action, représentant un taux de distribution de 26%." Les récents évènements sur les marchés, notamment ceux liés à l'épidémie du coronavirus, augmentent le niveau d'incertitude à court terme sur les différents marchés dans lesquels nous opérons. Cependant, il est trop tôt pour en déterminer les conséquences sur nos activités et notre rentabilité, " a déclaré Alexandre de Rothschild, Président exécutif. Et Rothschild & Co de préciser : " si les niveaux d'incertitude sur les différents marchés où nous opérons se maintiennent ou s'accroissent, cela aura un impact négatif sur nos résultats ".