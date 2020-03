Rothschild & Co: 2019 – Communiqué des résultats annuels

10/03/2020

De bons résultats après une année record en 2018

Solides performances sous-jacentes ainsi qu'en témoignent les indicateurs suivants :

- Conseil financier : 1er en Europe depuis plus de dix ans et 2ème au plan mondial par le nombre d'opérations conseillées

- Banque privée et gestion d'actifs : 17% de croissance des actifs sous gestion grâce à une forte collecte nette de 2,4 milliards d'euros et un effet marché positif

- Capital-investissement et dette privée : 27% de croissance des actifs sous gestion et hausse de 9% des profits

Augmentation du dividende de 8% à 0,85 euros par action, représentant un taux de distribution de 26%

Alexandre de Rothschild, Président exécutif, a déclaré :

« Après une année record en 2018, nous nous réjouissons des bons résultats que Rothschild & Co affiche en 2019 et ce, grâce aux compétences remarquables de nos équipes, à un modèle économique équilibré, une large couverture client et un fort positionnement sur le marché européen.

Notre activité de Conseil financier a réalisé de bonnes performances malgré un repli du marché. Nous continuons à intervenir sur plus d'opérations en Europe que tout autre banque d'affaires, dégageant ainsi de solides revenus. Cela nous assure un positionnement unique pour comprendre les tendances du marché et offrir un conseil de qualité à nos clients. Portés par un niveau de revenu exceptionnel au 4ème trimestre, nous abordons l'année 2020 sur une dynamique positive.

Notre métier de Banque privée et gestion d'actifs continue d'attirer de nouveaux clients grâce à notre approche d'investissement à long terme. Cela s'est traduit par un niveau élevé de la collecte nette qui, conjugué à des performances positives des marchés, contribue à la poursuite de la croissance des actifs sous gestion.

Le métier de Capital-investissement et dette privée a connu, une fois encore, une excellente année, porté par l'ensemble des stratégies, comme le montrent la croissance de 27% des actifs et la contribution significative aux profits du Groupe.

Nous proposerons une augmentation de 8% du dividende aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle en mai prochain. Cela témoigne de notre confiance dans notre modèle économique ainsi que dans notre capacité à générer de la croissance et de solides performances à moyen et long terme. Les récents évènements sur les marchés, notamment ceux liés à l'épidémie du coronavirus, augmentent le niveau d'incertitude à court terme sur les différents marchés dans lesquels nous opérons. Cependant, il est trop tôt pour en déterminer les conséquences sur nos activités et notre rentabilité. »

