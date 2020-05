Rothschild & Co: Nomination d'un administrateur indépendant au conseil de surveillance de Rothschild & Co

26/5/2020

À la suite de la dernière assemblée générale annuelle, Angelika Gifford a démissionné du conseil de surveillance de Rothschild & Co en raison de ses autres engagements et a été remplacée par Véronique Weill.

Véronique Weill a passé plus de 20 ans au sein de J.P. Morgan, occupant notamment les postes de responsable mondiale des opérations et des activités de marché pour la banque d'affaires et de responsable mondiale de l'informatique et des opérations pour la gestion d'actifs et la clientèle privée.

Elle est ensuite entrée au groupe AXA en juin 2006, en qualité de Directrice Générale d'AXA Business Services et de Directrice de l'Excellence Opérationnelle. Avant son départ en 2017, elle a également occupé des fonctions de supervision des activités de gestion d'actifs au niveau mondial et a été Présidente du Conseil d'administration de diverses filiales en Italie et en Espagne, ainsi que Group Chief Operating Officer et membre du Comité de Direction du groupe AXA. En 2017, elle a rejoint Publicis Groupe en tant que General Manager avec la responsabilité des fusions et acquisitions, de Re:Sources, de l'informatique, de l'immobilier et des assurances, poste qu'elle occupe depuis lors.

Depuis 2016, elle est membre indépendant du Conseil d'administration de Valeo ainsi que de plusieurs de ses comités : Comité d'Audit et des Risques, Comité de Gouvernance, Nominations et Responsabilité Sociale d'Entreprise et Comité des Rémunérations.

Véronique Weill est diplômée de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et titulaire d'une licence de lettres de la Sorbonne.

