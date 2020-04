Rothschild & Co: Organisation de l'Assemblée Générale des actionnaires du 14 mai 2020

09/04/2020

Dans le contexte d'épidémie de coronavirus (COVID-19), des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement, le Gérant a été conduit à revoir, pour la sécurité des actionnaires, le dispositif habituel de l'Assemblée générale.

Dans ce cadre, l'Assemblée Générale mixte de Rothschild & Co SCA du 14 mai 2020 à 10 heures 30, se tiendra exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à huis clos, au siège social de la Société, au 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris.

Les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée Générale mixte par les moyens de vote à distance (via un formulaire de vote par correspondance ou via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS) ou en donnant pouvoir au Président.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée sur le site internet de la Société (www.rothschildandco.com, rubrique « Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblées générales »).

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires et du rapport annuel

L'avis de réunion, valant avis de convocation publié le 8 avril 2020 au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires), contient l'ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale Mixte. Le Rapport Annuel de Rothschild & Co SCA et les documents préparatoires relatifs à cette Assemblée, incluant le Document d'assemblée générale, sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et sont consultables sur le site internet de la Société (www.rothschildandco.com, rubrique « Relations investisseurs / Actionnaires / Assemblées générales »).

Le Rapport Annuel 2019 comprend : les comptes consolidés et annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes sur ces comptes, le rapport du Conseil de surveillance sur le Gouvernement d'Entreprise (comprenant les éléments d'informations sur les rémunérations et la politique de rémunération des mandataires sociaux) et les rapports du Gérant (le rapport de gestion et le rapport sur la Responsabilité d'Entreprise).

Financial calendar:

12 May 2020: Publication of First quarter information 2020

14 May 2020: Annual general meeting

15 September 2020: Half-year results 2020

10 November 2020: Publication of Third quarter information 2020

A propos de Rothschild & Co

Avec près de 3 500 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, notre réseau international de professionnels propose une vision pertinente et à long terme à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et gestion d'actifs et le Capital investissement et dette privée. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 155 235 024 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France.