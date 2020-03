Rothschild & Co: Perspectives 2020 et information sur le dividende

31/3/2020

L'impact de l'épidémie du coronavirus s'est fortement accru depuis le 10 mars dernier, date de la publication de nos résultats annuels, et a provoqué une baisse très importante des marchés financiers tout en augmentant leur volatilité. Les mesures prises par de nombreux pays pour contrer cette épidémie ont également un effet économique significatif. Bien qu'il y ait encore beaucoup d'incertitude quant à l'évolution de l'épidémie et, par conséquent, à son impact sur nos résultats financiers de 2020, il est clair que cet impact sera significativement négatif par rapport à 2019.

Le Groupe a activé son plan de continuité d'activité pour chacun de ses métiers, qui fonctionne bien. Le Groupe bénéficie d'un bilan solide avec un ratio de solvabilité de 19 % et un niveau de liquidité important. Nous sommes confiants sur le fait que la performance devrait significativement s'améliorer dès que les marchés commenceront à revenir à une situation plus normale.

Suite à l'annonce de la Banque Centrale Européenne (« BCE ») du 27 mars 2020 recommandant la suspension des paiements de dividendes ou des engagements de verser des dividendes pour tous les établissements de crédit et assimilés européens jusqu'au 1er octobre 2020, le Conseil de gérance a décidé qu'aucune proposition d'approbation du dividende ne sera proposée à l'Assemblée générale des actionnaires du 14 mai 2020 au titre de l'année clôturant le 31 décembre 2019. Toutefois, le Conseil de gérance a l'intention de verser le dividende précédemment annoncé de 0,85 € par action quand cela sera approprié.

Les détails concernant notre Assemblée Générale seront communiqués ultérieurement.

Calendrier financier

12 mai 2020 : Communiqué du premier trimestre 2020

14 mai 2020 : Assemblée générale annuelle

15 septembre 2020 : Publication des résultats semestriels 2020

10 novembre 2020 : Communiqué du troisième trimestre 2020

