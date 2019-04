Rothschild & Co : actionnariat de Concordia réorganisé

05/04/2019 | 07:39

Rothschild & Co Concordia (Concordia), société de holding familiale et principal actionnaire de Rothschild & Co, annonce une réorganisation de son capital, pérennisant le contrôle de la famille Rothschild sur Rothschild & Co.



Concordia et les deux branches familiales de David de Rothschild et d'Éric de Rothschild ont accepté d'acquérir la majorité des titres Concordia détenus au bénéfice de la branche anglaise de la famille Rothschild. Les deux branches familiales envisagent également d'apporter à Concordia des actions Rothschild & Co détenues en direct.



Avec ces transactions envisagées, le concert familial élargi continuera de contrôler Rothschild & Co, avec 49,5% du capital et 63,3% des droits de vote. Ces transactions sont soumises aux autorisations usuelles et devraient être réalisées d'ici la fin du troisième trimestre.



