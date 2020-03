Rothschild & Co : aucun dividende proposé à l'AG

31/03/2020 | 10:40

Rothschild & Co annonce que son conseil de gérance a décidé qu'aucun dividende ne sera proposé à l'assemblée générale du 14 mai au titre de 2019, mais il a l'intention de verser le dividende précédemment annoncé de 0,85 euro par action 'quand cela sera approprié'.



'Bien qu'il y ait encore beaucoup d'incertitude quant à l'évolution de l'épidémie et, par conséquent, à son impact sur nos résultats financiers de 2020, il est clair que cet impact sera significativement négatif par rapport à 2019', précise le groupe.



Rothschild & Co ajoute avoir 'activé son plan de continuité d'activité pour chacun de ses métiers, qui fonctionne bien' et 'bénéficier d'un bilan solide avec un ratio de solvabilité de 19% et un niveau de liquidité important'.



