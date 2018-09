Rothschild & Co : entre dans trois indices de la famille CAC

21/09/2018 | 15:57

Suite à la révision annuelle des indices de la famille CAC par Euronext Paris, la semaine dernière, la société Rothschild & Co annonce que son titre va rejoindre les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.



Ce changement, qui prendra effet le lundi 24 septembre à l'ouverture des marchés, 'reflète l'augmentation significative de la liquidité de l'action Rothschild & Co au cours des années récentes', selon la maison mère du groupe Rothschild.



