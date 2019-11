Rothschild & Co : le CA sur 9 mois à 1,28 milliard d'euros

12/11/2019 | 18:09

Annoncés ce mardi soir, les revenus de Rothschild & Co ressortent à 381,3 millions d'euros pour le troisième trimestre 2019, contre 453,9 millions pour la même période un an plus tôt.



Notant des 'revenus solides dans un environnement moins favorable du marché des fusions acquisitions', le groupe annonce par ailleurs un chiffre d'affaires 9 mois de 1,28 milliard d'euros, en retrait de -12%.



'Si l'année 2018 a été excellente, 2019 est plus difficile en raison des incertitudes grandissantes entourant l'environnement macro-économique. Nous continuerons à nous concentrer sur notre stratégie de développement de nos trois métiers et sur l'amélioration des synergies entre ces derniers, tout en restant attentifs à la maîtrise des coûts en cas de détérioration des conditions de marché', indique Rotschild & Co s'agissant de ses perspectives.



