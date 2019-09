Rothschild & Co : le résultat net pdg à 124 millions d'euros

17/09/2019 | 18:13

Dévoilés ce mardi après Bourse, les comptes du premier semestre de Rothschild & Co ont notamment révélé une baisse de -24% du résultat net part du groupe, hors éléments exceptionnels, revenu à 124 millions d'euros.



En intégrant les éléments exceptionnels, la baisse se limite à -17% par rapport aux six premiers mois de l'exercice clos à 134 millions d'euros.



Le bénéfice d'exploitation est quant à lui ressorti à 215 millions d'euros, en retrait de -18%, alors que sur le plan de l'activité les revenus ont baissé de 11% à 898 millions d'euros - contre 1,007 milliard un an plus tôt.



'Étant donné l'année record qu'a été pour nous 2018, nous nous réjouissons d'afficher des résultats aussi solides dans une conjoncture de marché moins favorable, preuve de la résilience de notre stratégie. (...) Le Groupe est en bonne forme et bien positionné pour croître grâce à notre modèle économique diversifié. Nous sommes confiants dans notre capacité à générer des résultats solides pour l'ensemble de l'année 2019 même s'ils ne pourront rivaliser avec ceux de 2018”, commente Alexandre de Rothschild, Président exécutif.





