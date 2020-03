Rothschild & Co : le résultat net pdg à 233 millions d'euros

10/03/2020 | 18:44

Rothschild & Co annonce ce soir des revenus en baisse de -5% à 1 872 millions d'euros en 2019, contre 1 976 millions d'euros en 2018 - qui constituait une 'année record'.



Le résultat net part du groupe hors éléments exceptionnels s'inscrit à 233 millions d'euros (2018 : 303 millions d'euros). Le résultat net part du groupe y compris éléments exceptionnels ressort pour sa part à 243 millions d'euros, après 286 millions d'euros en 2018.



Le bénéfice par action (BPA) hors éléments exceptionnels est de 3,24 euros (2018 : 4,10 euros) et le BPA y compris éléments exceptionnels ressort à 3,38 euros (3,88 euros un an plus tôt).



'Nous proposerons une augmentation de 8% du dividende aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle en mai prochain. Cela témoigne de notre confiance dans notre modèle économique ainsi que dans notre capacité à générer de la croissance et de solides performances à moyen et long terme. Les récents évènements sur les marchés, notamment ceux liés à l'épidémie du coronavirus, augmentent le niveau d'incertitude à court terme sur les différents marchés dans lesquels nous opérons. Cependant, il est trop tôt pour en déterminer les conséquences sur nos activités et notre rentabilité', commente Alexandre de Rothschild, Président exécutif.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.