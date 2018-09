Rothschild & Co : nette hausse des résultats semestriels

25/09/2018 | 18:13

Dévoilés ce mardi après Bourse, les comptes du premier semestre de Rothschild & Co ont notamment révélé une hausse de 56% du résultat net part du groupe, hors éléments exceptionnels, porté à 164 millions d'euros.



En intégrant les éléments exceptionnels, la progression atteint +66% par rapport aux six premiers mois de l'exercice clos à 161 millions d'euros.



Le bénéfice d'exploitation est quant à lui ressorti à 261 millions d'euros, en croissance de 20%, alors que sur le plan de l'activité les revenus ont augmenté de 12% à 1.007 millions d'euros - contre 896 millions un an plus tôt. De 'très bonnes performances' ont été réalisées par le groupe dans tous les métiers, en particulier au deuxième trimestre.



'Les excellents résultats du premier semestre intègrent notamment quelques commissions significatives et des revalorisations dans la division Capital-investissement et dette privée, autant de facteurs non susceptibles de se répéter au second semestre. De plus, la persistance au second semestre 2018 d'incertitudes sur les marchés financiers, liées à des événements macroéconomiques, pourrait avoir un impact sur le sentiment de marché et peser sur nos activités. Toutefois, si les marchés restent bien orientés, nos résultats annuels devraient raisonnablement s'améliorer par rapport à 2017', annonce Rothschild & Co s'agissant de ses perspectives.





