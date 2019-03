Rothschild & Co : nomme trois nouveaux Associés Gérants

18/03/2019 | 11:43

Le groupe annonce la nomination d'Anne Sophie Eymeoud, Virginie Lazès, Global Advisory et Brice Lemonnier, Global Advisory.



Anne-Sophie Eymeoud a rejoint il y a 4 ans et demi le groupe Rothschild & Co pour poursuivre le développement de la succursale belge en tant que Directrice Général.



Avant de rejoindre Rothschild & Co, Virginie Lazès était Associée en charge de l'équipe Corporate Finance de Bryan Garnier & Co depuis mai 2008 et précédemment elle était associée chez Close Brothers Corporate Finance Paris (devenu depuis DC Advisory).



Brice Lemonnier a intégré Rothschild & Co en 2001 en qualité d'analyste. Après une première expérience aux Etats-Unis en 2007 et 2008 au bureau de New York dans le secteur industriel, il est nommé Managing Director à Paris en 2012. Brice Lemonnier est Managing Director au bureau de New York depuis 2017 en charge de la couverture du secteur automobile en Amérique du Nord.



