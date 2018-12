Rothschild : fait son entrée dans l’indice SBF 120

14/12/2018

Suite à la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices a décidé d'inclure Rothschild & Co dans le SBF 120. Cette décision prendra effet à compter du 24 Décembre 2018 à l'ouverture des marchés.

Le SBF 120 est un des indices phares de la Bourse de Paris qui regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité́ et de capitalisation boursière.

Cette entrée, suite à celles dans les indices boursiers CAC ® SMALL, CAC ® MID & SMALL et CAC ® ALL TRADABLE fin septembre 2018, reflète l'amélioration significative de la liquidité du titre de Rothschild & Co au cours de ces dernières années.

