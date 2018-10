Rothschild & Co : Oddo ajuste à la hausse ses BPA

15/10/2018 | 10:26

Le bureau d'analyses ajuste légèrement à la hausse ses prévisions de BPA 2018/2019 de 1,9% et 0,4% pour tenir compte des 4,4 millions auto-détenues consécutives à l'accord trouvé avec Edmond Rothschild.



Cet ajustement n'a pas d'impact sur l'objectif de cours de 44 E et Oddo réitère son opinion Achat sur la valeur.



' Pour rappel, Rothschild a prévu d'utiliser ses actions pour rémunérer ses employés à hauteur 1/4 par an ' indique Oddo.



Les analystes considèrent que la récente baisse du titre constitue un bon point d'entrée sur le titre et que l'amélioration de fondamentaux opérationnels devrait continuer à soutenir le re-rating de la valeur.



' Dans les activités de gestion d'actifs, la poursuite de la maitrise des coûts devrait se traduire par l'amélioration de la marge opérationnelle. Enfin, dans le Private Equity, la croissance des AuM et l'arrivée à maturité des fonds devraient soutenir la profitabilité de cette activité ' rajoute le bureau d'études.



