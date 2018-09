Rothschild & Co : Oddo confirme son avis après les résultats

26/09/2018 | 10:20

Rothschild a publié un PNB de 1 MdE au 1er semestre 2018, en hausse de 12% avec une bonne contribution de tous les métiers. Le résultat net ressort à 161 ME en hausse de 66% mais hors charge d'intégration de Martin Maurel, il s'établit à 164 ME, en hausse de 56%.



' Ces résultats de bonne facture confortent notre opinion positive sur la valeur. Nous estimons que le groupe devrait continuer de bénéficier d'un environnement favorable dans le Conseil financier et le Private Equity ' indique Oddo. Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 34,80 E.



' Dans la banque privée et la gestion d'actifs, la réorganisation initiée par le management devrait soutenir la progression de la marge opérationnelle ' rajoute Oddo.



' Le ratio CET1 ressort à 20.9% contre 19.5% fin 2017, soit une progression de 140pb '.



