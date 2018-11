ROUGIER : Communiqué de presse

Le Groupe Rougier informe ses actionnaires de la prorogation du délai de réunion de l'Assemblée générale annuelle et de la confirmation de M. Francis Rougier dans ses fonctions de Directeur Général.

Depuis le 12 mars 2018, la société Rougier S.A. bénéficie d'une procédure de sauvegarde et sa filiale Rougier Afrique International d'une procédure de redressement judiciaire ouvertes par le Tribunal de Commerce de Poitiers.

Pour des raisons inhérentes à cette situation, la société Rougier S.A. n'est pas à ce jour en mesure d'arrêter et de publier ses comptes consolidés annuels. Elle a donc sollicité et obtenu auprès du Tribunal de Commerce de Niort la prorogation du délai légal de convocation de son Assemblée générale ordinaire annuelle jusqu'au 31 mai 2019. La société publiera donc ses comptes consolidés annuels 2017 au plus tard à cette date.

Parallèlement, le Groupe informe que le Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2018 a décidé de confirmer M. Francis Rougier dans ses fonctions de Directeur Général, lui permettant ainsi de poursuivre la réorganisation engagée.

A la suite de l'audience du 8 novembre 2018, le Tribunal de Commerce de Poitiers a pris en considération la réorganisation en cours des deux sociétés Rougier SA et Rougier Afrique International, et autorisé la poursuite de leur période d'observation pour mener à bien leur recentrage stratégique.

Par ordonnance du 19 novembre 2018, le Tribunal de Commerce de Poitiers a également autorisé la cession de la société Rougier Sylvaco Panneaux au Groupe Malvaux.

Conformément à la réglementation applicable, le Groupe Rougier communiquera toute nouvelle étape de la procédure.

A propos de Rougier

Fondé en 1923, le Groupe Rougier est un leader des bois tropicaux certifiés africains et opère dans l'exploitation de forêts naturelles en Afrique centrale, dans la transformation industrielle et dans le commerce international

Isin : FR0000037640 - ALRGR

www.rougier.fr

Contact

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

