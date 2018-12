ROUGIER : Communiqué de presse

Paris, le 6 décembre 2018 - 16H30

Communiqué de presse

Le Groupe Rougier annonce la finalisation de la cession de Rougier Sylvaco Panneaux au Groupe Malvaux et la nomination de Monsieur Francis Rougier au poste de Président Directeur Général.

Finalisation de la cession de Rougier Sylvaco Panneaux au Groupe Malvaux

Suite à l'obtention des autorisations requises, le Groupe Rougier a finalisé la cession de 100 % du capital de Rougier Sylvaco Panneaux, spécialisée dans l'importation et la distribution en France de bois et contreplaqués de toutes origines, au Groupe Malvaux.

Rougier avait annoncé le début de négociations exclusives le 20 novembre dernier. Cette cession s'inscrit dans le cadre du recentrage des activités du Groupe.

Cette opération est une étape importante du plan de réorganisation des activités de l'entreprise conduit depuis un an et devant conduire à l'arrêté du plan de redressement dans le courant du premier semestre 2019.

Nomination du Président Directeur Général de Rougier SA

Lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue ce jour, Monsieur Jacques Rougier a annoncé la cessation de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration, atteint par la limite d'âge fixé dans les statuts, tout en restant administrateur de la société. Le Conseil a nommé Monsieur Francis Rougier Président Directeur Général de Rougier SA à compter de ce jour. Sa nomination correspond à la volonté du Conseil de garantir la continuité nécessaire pour finaliser la restructuration de l'entreprise.

