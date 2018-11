Rougier : Le Groupe Rougier entre en négociation exclusive avec le Groupe Malvaux pour la cession de Rougier Sylvaco Panneaux

Le Groupe Rougier annonce être entré en négociation exclusive pour la cession de 100 % du capital de Rougier Sylvaco Panneaux au Groupe Malvaux. Suite à la consultation des instances représentatives du personnel, cette opération reste conditionnée à la signature des accords finaux prévue avant la fin de l'année 2018.

Dans le cadre de son recentrage sur ses activités de production forestière en Afrique, le Groupe Rougier est entré en négociation exclusive avec le Groupe Malvaux, premier fabricant français de panneaux essences fines et de contreplaqués techniques, en vue de la cession de sa filiale Rougier Sylvaco Panneaux, spécialisée dans l'importation et la distribution en France de bois et contreplaqués de toutes origines.

L'alliance de Rougier Sylvaco Panneaux et du groupe Malvaux s'inscrit dans le prolongement d'un premier partenariat commercial noué en 2016 sur la région parisienne. Leur rapprochement leur permettra de renforcer leur présence dans la distribution de produits contreplaqués et bois à destination d'une large clientèle de négociants spécialisés et d'industriels opérant dans des domaines très variés.

En plus d'une riche et large gamme de produits, Rougier Sylvaco Panneaux apportera au groupe Malvaux une expertise technique et commerciale reconnue, son « savoir-acheter » éco-responsable, un stock permanent de plus de 30.000 m3 et une infrastructure logistique complète avec trois dépôts stratégiques à Caen, Paris et Sète.

Cette alliance est porteuse d'importantes synergies avec un portefeuille de solutions produits et de services logistiques au plus proche des attentes des clients en termes de satisfaction, de réactivité, de qualité et de démarche éco-responsable.

Le choix stratégique de la cession de Rougier Sylvaco Panneaux s'inscrit dans la volonté du Groupe Rougier de simplifier et de recentrer géographiquement son portefeuille d'activités pour se doter de nouvelles capacités de rebond.

Après avoir renforcé son pôle aménagement avec les reprises de Navi line, ST bois, Amoris, Barbeau puis Griffon en 2017, le groupe Malvaux renforce sa position de leader industriel et de distributeur de panneaux contreplaqués et décoratifs avec cette nouvelle annonce.

La clôture de la transaction est prévue d'ici la fin 2018, après l'obtention des autorisations réglementaires requises.

A propos de Malvaux

Fondé en 1928, le Groupe Malvaux est aujourd'hui le premier fabricant français de panneaux décoratifs et de contreplaqués techniques. L'entreprise a plus de 90 ans d'expérience dans divers domaines d'activités comme les chemins de fer, les grandes surfaces de bricolage, les panneaux et contreplaqués, pour la grande distribution spécialisée, la fabrication de meubles et de cuisines, mais également de bateaux.

Le Groupe Malvaux réalisera un chiffre d'affaires de 62 millions d'euros en 2018, en croissance de 20 % sur un an à périmètre constant. Le Groupe emploie 385 personnes sur 5 sites de production pour un total de 59 000 m2.

www.malvaux.com

Contact

Chloë RINGEONNEAU

chloe.ringeonneau@malvaux.fr

A propos de Rougier

Fondé en 1923, le Groupe Rougier est un leader des bois tropicaux certifiés africains et opère dans l'exploitation de forêts naturelles en Afrique centrale, dans la transformation industrielle et dans le commerce international.Isin : FR0000037640 - ALRGR

www.rougier.fr

Contact

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ROUGIER via Globenewswire