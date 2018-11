Rougier : vers la cession de Rougier Sylvaco Panneaux

20/11/2018 | 14:18

Le groupe Rougier annonce ce jour être entré, dans le cadre de son recentrage sur ses activités de production forestière en Afrique, en négociation exclusive pour la cession de 100% du capital de Rougier Sylvaco Panneaux au Groupe Malvaux.



Rougier Sylvaco Panneaux est spécialisée dans l'importation et la distribution en France de bois et contreplaqués de toutes origines. 'L'alliance de Rougier Sylvaco Panneaux et du groupe Malvaux s'inscrit dans le prolongement d'un premier partenariat commercial noué en 2016 sur la région parisienne. Leur rapprochement leur permettra de renforcer leur présence dans la distribution de produits contreplaqués et bois à destination d'une large clientèle de négociants spécialisés et d'industriels opérant dans des domaines très variés', explique Rougier.



La clôture de la transaction est prévue d'ici la fin 2018, après l'obtention des autorisations réglementaires requises.





