Roularta Media : Coup d'envoi de la chaire “Personalisation, Trust and Sustainable Media” à la VUB

Roularta Media Group inaugure avec la Vrije Universiteit Brussel (VUB) la nouvelle chaire 'Personalisation, Trust and Sustainable Media'. Dans le cadre de cette initiative, les titulaires de la chaire, les Prof. Dr Karen Donders et Prof. Dr Ike Picone de la VUB, mèneront et stimuleront la recherche relative aux manières dont les médias d'actualité peuvent poursuivre une innovation durable.

La baisse des revenus publicitaires - lesquels sont de plus en plus accaparés par les acteurs numériques tels que Facebook et Google -, la faible disposition des consommateurs d'actualité à payer pour l'actualité (en ligne) et l'évolution des habitudes de consommation de ces derniers sont les principaux défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les médias d'actualité, tels que les journaux, les magazines, la radio et la télévision. Cet environnement compétitif pousse parfois les médias à recourir par exemple aux clickbaits et au branded content, une approche certes rentable à court terme mais qui compromet à long terme leur crédibilité et donc leur rôle sociétal qui consiste à informer correctement le grand public.

Les Prof. Dr Donders et Prof. Dr Picone, tous deux attachés à l'unité Smart Media du groupe de recherche imec-SMIT-VUB, étudieront dès lors dans le cadre de cette toute nouvelle chaire 'Personalisation, Trust and Sustainable Media' des innovations durables qui, dans les médias d'information, permettront de relever ces défis. Dans cette approche, ils tiennent également compte du caractère double des médias d'actualité : d'une part, il s'agit d'entreprises commerciales, de l'autre d'acteurs sociétaux. « Le paysage médiatique évolue à toute vitesse, ce qui requiert aussi des entreprises médiatiques qu'elles s'adaptent. Nous souhaitons les accompagner dans ce processus et veiller à ce qu'elles puissent continuer à être saines et à offrir une information de qualité », précisent les titulaires de la chaire.

Le point de départ de cette chaire d'une durée de 4 ans consiste à adopter une approche plus holistique en matière d'innovation dans le positionnement (stratégie de marque), l'esprit (focus rédactionnel, relation de confiance avec le public) et l'impact sociétal (journalisme d'investigation, fact checking).

Avec le soutien de Roularta

La création de la chaire est soutenue par Roularta Media Group qui, aujourd'hui, domine notamment le marché des magazines.