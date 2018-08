Roularta Media : crée le Brand Studio et s’adjoint les services de Veerle Neyens

Plus que jamais - et surtout à l'ère des fake news et de l'adfraude (fake advertising) - les annonceurs recherchent des modes de communication créatifs pour adresser à leurs groupes cibles des messages crédibles et fiables concernant leur marque. Pour répondre à cette demande croissante, Roularta regroupe toute son expertise dans le domaine du native advertising, de la créativité cross-média et du marketing de contenu dans un centre de compétences qui peut ainsi élaborer des solutions globales pour l'annonceur : le Roularta Brand Studio.

Le Roularta Brand Studio résulte de la fusion entre la Fabrique à Idées (la cellule cross-média créative de Roularta, qui déroule des projets sur mesure pour les annonceurs) et Roularta Custom Media (le département marketing de contenu de Roularta).

Le Roularta Brand Studio possède un portefeuille de marques média nationales qui se prêtent à merveille à la communication narrative dans un environnement rédactionnel de qualité où la brand safety est garantie. Cet environnement est marqué, qui plus est, par des communautés très fortes dans divers domaines (culture, business, argent, sport, cuisine, voyages, déco, beauté, mode, santé…), tant offline qu'online. Il s'agit des marques Le Vif/L'Express, Knack, Le Vif Weekend, Knack Weekend, Le Vif Focus, Knack Focus, Trends/Tendances et Trends Magazine, Trends Style, Sport/Foot Magazine, Sport/Voetbal Magazine, Plus Magazine, Nest, Bodytalk, Femmes d'aujourd'hui, Libelle, Femmes Délices, Libelle Lekker, FemmesMaman.be, LibelleMama.be, Flair, Fashionista.be, Gael, Feeling, La Maison Victor, Canal Z, Kanaal Z, De Zondag, Deze Week, Steps, KW, le Journal du Médecin, de Artsenkrant, le Pharmacien, de Apotheker.

Ce nouveau Roularta Brand Studio sera dirigé par Veerle Neyens. Au cours des quatre dernières années, Veerle a dirigé la Content Advertising Team de la régie magazine de Sanoma Media Belgique, tout en assumant la responsabilité des activités de marketing et communication B2B. Auparavant, Veerle a acquis une vaste expérience médiatique, notamment chez Roularta, Medialaan et Scripta. Les magazines, les journaux, la télévision, la radio, les médias en ligne et les événements constituent depuis des années son biotope quotidien.

Roularta Brand Studio élaborera, en étroite collaboration avec les équipes commerciales de Roularta Media Group, des solutions globales cross-média créatives, à la mesure de l'annonceur et alignées sur les groupes cibles et l'ADN des différentes marques média de Roularta Media Group.