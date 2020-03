Roularta : double transaction avec Bayard Presse

03/03/2020 | 13:20

Roularta Media Group (RMG) annonce la reprise des 50% de participation du groupe média français Bayard Presse dans Senior Publications, l'éditeur du mensuel Plus Magazine en Belgique, dont il détient ainsi désormais 100% du capital.



Mensuel national s'adressant aux plus de 50 ans, ce magazine affiche un tirage vendu de 117.000 exemplaires, dont 86% d'abonnements, et touche via sa version print et les canaux digitaux (entre autres plus.be) 538.000 lecteurs (source CIM).



Dans le même temps, RMG revend à son coactionnaire Bayard Presse ses 50% de parts dans l'éditeur allemand de magazines pour enfants 'Johann Michael Sailer Verlag Geschäftsführung Gmbh', qui publie entre autres les titres Bimbo, Olli&Molli, Tierfreund.



