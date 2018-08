Roularta : résultat net semestriel gonflé par une plus-value

17/08/2018 | 08:53

Roularta Media Group publie à fin juin 2018 un résultat net pour l'actionnaire de +75,6 millions d'euros, contre +1,3 million sur le premier semestre 2017, grâce à une plus-value globale de 150,3 millions sur la vente notamment de Medialaan.



Sur la base des opérations poursuivies, le groupe belge a essuyé une perte nette de près de 76,5 millions d'euros, à comparer à une perte dix fois moindre un an auparavant, pour un chiffre d'affaires corrigé en baisse de 8,8% à 120,2 millions.



'L'important choix stratégique, dont nous ne verrons les pleins effets qu'en 2019, révèle déjà leur valeur au premier semestre 2018', note toutefois Roularta, pointant que les reprises de 2017 ont produit ensemble un EBITDA de plus de 2,7 millions au premier semestre.



