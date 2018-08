Z Energy : transition énergétique, vers une gestion plus durable

La transition vers un système énergétique plus durable est en cours. Avec la nouvelle série Z-Energy, Canal Z aussi prête une large attention à ce thème. Comme lors des saisons précédentes, nous donnerons la parole à des experts et présenterons des reportages sur l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, les nouvelles technologies, ainsi que les évolutions au niveau du système énergétique et sur le marché énergétique en Belgique.

La durabilité et une utilisation plus rationnelle de l'énergie sont des préoccupations qui interpellent tous les acteurs du système énergétique mais aussi toutes les entreprises. Ces dernières doivent en outre travailler de manière toujours plus efficace sur le plan énergétique afin de respecter les objectifs climatiques régionaux et européens. Dans ce contexte, investir intelligemment peut se révéler gagnant sur divers plans : énergie moins chère, consommation moins élevée et empreinte écologique plus faible.

Dans la nouvelle série Z‑Energy, Canal Z veut mettre les PME sur la bonne voie en apportant des réponses à des questions comme : Quelles formes d'énergie renouvelable sont intéressantes pour les entreprises ? Quelles sont les dernières mesures en date en matière d'efficacité énergétique ? Quels sont les avantages de technologies comme la cogénération et les réseaux de chaleur ? Nous montrons également comment des producteurs d'énergie, fournisseurs et gestionnaires de réseau s'appliquent à réaliser cette transition énergétique.

Z‑Energy propose des reportages, des explications et des conseils pratiques, à partir du 4 septembre chaque mardi soir sur Canal Z. Cette série est réalisée en collaboration avec Cogen, Eandis & Infrax, Elia, Gaz.be et Total Gas & Power.

Le programme peut également être suivi on-line sur www.canalz.be



