Rovio Entertainment Oyj : l'oiseau s'est envolé

La société finlandaise avait déjà réduit ses perspectives pour l'année 2019 en raison de coûts d'investissement plus élevés que prévu. Au titre du dernier trimestre, Rovio a déclaré une baisse drastique de son bénéfice d'exploitation. Ce dernier est passé de 5,3 millions d'euros au 4T18 à 0,2 million d'euros cette année. Les ventes ont elles aussi baissé de 1,4 % à 71,6 millions d'euros.

Le développeur a déclaré que Hatch, sa filiale détenue à 80 % qui développe un service de streaming de cloud gaming (pour aller plus loin sur le sujet : la bataille du cloud gaming), cherche à réaliser des économies annuelles de 6 millions d'euros et se concentre sur un service d'abonnement et de streaming pour les enfants et les familles.

Le titre s'effondre d'environ 18% aujourd'hui. Les actions s'échangent à l'heure actuelle 60% en dessous de leur prix d'introduction en bourse en 2017.

