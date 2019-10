Royal BAM : BAM Contractors et Viabuild transfèrent leur usine d'asphalte à la coentreprise BV Asphalt

Puurs-Sint-Amands/Bruxelles, le 15 octobre 2019 - BAM Contractors sa et Viabuild annoncent la fusion de leur usine d'asphalte, respectivement de Vinalmont et de Grimbergen, dans une nouvelle société : BV Asphalt. BAM Contractors et Viabuild deviendront partenaires à parts égales dans cette joint-venture. Ils mettent en commun leurs talents et leur expertise et renforcent ainsi le service aux clients.

BV Asphalt commencera ses activités opérationnelles dès que l'Autorité belge de la Concurrence aura donné son accord. Les deux sociétés s'attendent à recevoir cette approbation au cours des premiers mois de 2020 et seront en mesure de travailler avec les deux centrales d'asphalte à partir de ce moment-là.

Michael Boriau de Viabuild indique: 'Grâce aux synergies entre nos entreprises de construction, nous pouvons offrir à nos clients un service encore meilleur. Il va sans dire que nous travaillerons en étroite collaboration avec les deux centrales afin de réaliser des projets diversifiés.'

Jan Folens de BAM Contractors ajoute: 'Nous nous réjouissons de cette collaboration. En effet, notre ambition est d'être encore plus proche de nos clients et de réaliser davantage de projets dans le centre du pays. Dans le secteur de l'asphalte, une courte distance de transport vers les chantiers de construction est cruciale pour garantir la qualité. C'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que cette coopération est la bonne démarche à suivre pour servir au mieux nos clients actuels et futurs.'

Les deux sociétés mères continueront à fonctionner de manière autonome dans un secteur très intéressant et stimulant. BV Asphalt travaillera indépendamment de Viabuild et de BAM Contractors. Les centrales d'asphalte ont les meilleurs experts en interne. Le partage des connaissances améliorera la qualité de la production d'asphalte. BV Asphalt, c'est optimiser, innover et exceller.

Depuis 2013, Viabuild réunit plusieurs sociétés spécialisées dans les travaux de voirie, de démolition, de terrassement, d'asphaltage, de désamiantage, de génie civil et de rénovation d'égouts. L'entreprise intégrée, dont le siège est sis à Puurs, compte 730 collaborateurs actifs dans sept domaines sur l'ensemble du territoire belge. Viabuild investit dans le talent, la technologie, la sécurité ainsi que dans la durabilité afin de pouvoir fournir des travaux de qualité supérieure. Le groupe Viabuild est un acteur belge important qui a réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2018. L'entreprise est active tant dans le secteur public que privé. En 2019, elle prévoit d'étendre ses activités au marché international

BAM Contractors est l'un des plus grands entrepreneurs en Belgique. Jour après jour, les collaborateurs de BAM s'engagent pour un meilleur cadre de vie. C'est aussi ce que notre slogan reflète : Ensemble, nous créons de l'espace (Together, we create space). Animés par la qualité, la sécurité, l'expertise et le service, nous n'avons qu'un seul objectif : construire des hôpitaux qui rendent la vie des patients, des infirmières et des médecins plus agréable ; construire des écoles où enseignants et enfants peuvent travailler ensemble pour construire l'avenir ; construire des routes et des oeuvres d'art qui favorisent une meilleure mobilité ... En bref, contribuer à une meilleure société. La sécurité et la qualité sont primordiales pour BAM Contractors. Avec notre expertise et connaissance technique, nous visons à être un partenaire de construction multidisciplinaire et durable pour nos clients publics et privés.