Royal BAM : IDEA inaugure un nouveau château d'eau au coeur du pôle pétrochimique de Feluy !

(Communiqué de presse IDEA:) Mons, 5 octobre 2018 - Dans le cadre du renforcement de ses installations de production/distribution d'eau aux industriels du Cœur du Hainaut et en vue de permettre un développement sans cesse croissant du pôle pétrochimique de Feluy, l'Intercommunale IDEA inaugurait ce 5 octobre un nouveau château d'eau situé au cœur de la zone d'activité.

Mise en œuvre d'un nouveau château d'eau à Feluy

La concrétisation de ce projet original d'un point de vue architectural permettra, d'une part, de garantir l'approvisionnement des entreprises locales et, d'autre part, de pérenniser des structures créatrices d'emplois.

D'une contenance de 2.500 m³, ce projet majeur pour le développement de la zone d'activité économique de Feluy a fait l'objet d'un subside à hauteur de 80 % par la Wallonie dans le cadre de l'équipement des zones d'activité économique.

Le chantier de grande ampleur, initié en 2017, s'est achevé il y a peu. La cuve a été récemment remplie pour réaliser différents essais et assurera prochainement l'approvisionnement des entreprises et ainsi prendre le relai de l'ancien château d'eau, aujourd'hui devenu trop vétuste.

En effet, en tant que 1er pôle pétro-chimique wallon, Feluy compte de nombreuses entreprises requérant, dans le cadre de leur process industriel, d'importants volumes d'eau. A ce jour, le parc accueille 18 entreprises telles que Ineos, TOTAL Research & Technology, TOTAL Petrochemicals, Xtratherm, DSV Logistics, etc. totalisant plus de 1.800 travailleurs. Le site dispose encore d'une réserve foncière de près de 75 ha.

Un chantier 100% béton local !

Ce projet, conçu par le bureau d'études d'IDEA et mis en œuvre par l'entreprise Galère, présente de nombreuses spécificités techniques notamment liées à la mise en place de coffrages glissants permettant de bétonner les voiles en continu 24h/24 et 7 jours/7.

A travers la mise en œuvre de ce chantier l'entreprise Galère et ses sous-traitants ont été attentifs à réduire fortement la part d'énergie grise du chantier, et donc ainsi limiter autant que possible son impact sur l'environnement à travers notamment un approvisionnement en béton auprès d'une entreprise locale reconnue en la matière, Roossens Bétons, dont le siège est situé à Familleureux, soit à peine à 10 minutes en camion du chantier ou bien encore via l'utilisation de granulats provenant de la Carrière d'Ecaussinnes, distante d'une dizaine de km.

Le nouveau château d'eau en quelque chiffres

Capacité de stockage : 2.500 m³

Débit maximum : 1.200 m³/heure

Hauteur de l'ouvrage : 53,5 m depuis la route

Quantité de béton mis en œuvre : 3.000 m³, soit un poids total de l'ouvrage de plus de 7.200 tonnes

Diamètre extérieur de l'ouvrage : 22 m

Diamètre intérieur de la cuve : 19 m

Hauteur d'eau dans la cuve : 9 m

Budget : 4,1 M € HTVA (subsidié à hauteur de 80 % par la Wallonie)

