Montréal (awp/afp) - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé avoir dégagé un bénéfice net "record" de 3,1 milliards de dollars canadiens (2,34 milliards de francs suisses) au troisième trimestre de son exercice 2018, grâce notamment au relèvement des taux d'intérêt au Canada et aux États-Unis.

Le bénéfice de la première banque canadienne a augmenté de 313 millions de dollars canadiens (11%) lors de la période de trois mois terminée le 31 juillet par rapport à il y a un an. Il s'agit d'un résultat "record", a souligné la RBC dans un communiqué.

Hors exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,10 dollars, soit un cent au-dessous des prévisions moyennes des analystes.

La banque a bénéficié d'un apport positif de tous ses secteurs d'activité au troisième trimestre, et en particulier des services aux particuliers et aux entreprises ainsi que de la gestion de patrimoine qui ont bénéficié "de la hausse des taux d'intérêt nord-américains et de la croissance des volumes liés aux clients".

La réserve fédérale américaine (Fed) a relevé deux fois ses taux en 2018, tout comme la banque centrale canadienne.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la Banque Royale a atteint 11 milliards de dollars, en progression de 10% par rapport à il y a un an.

Le secteur de la banque de détail a dégagé un bénéfice de plus de 1,5 milliard de dollars canadiens, en hausse de 8%, "en raison surtout de l'amélioration des écarts liés aux dépôts découlant de la hausse des taux d'intérêt canadiens" ainsi que de "la forte croissance de nos principaux portefeuilles canadiens de prêts hypothécaires résidentiels et de prêts commerciaux".

Pour la gestion du patrimoine, le bénéfice a atteint 578 millions, en hausse de 19%.

Les activités d'assurances ont généré un bénéfice de 158 millions de dollars, en repli de 2%, tandis que celles du marché des capitaux ont rapporté 14% de plus à 698 millions de dollars canadiens.

afp/buc