RBC: hausse du bénéfice au 3e trimestre grâce à une "forte croissance"

Montréal (awp/afp) - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé mercredi une hausse de 5% de son bénéfice net au troisième trimestre 2019, grâce à une "forte croissance" dans ses principaux secteurs d'activité.

Le bénéfice de la première banque canadienne s'est élevé à près de 3,3 milliards de dollars canadiens (2,2 milliards d'euros) pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2018/19, contre 3,1 milliards de dollars il y a un an.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,22 dollars.

Une "forte croissance" dans les secteurs des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des assurances a compensé une baisse des bénéfices dans les services de marchés des capitaux et les services aux investisseurs, engendrée par des "conditions de marché difficiles", a indiqué la banque dans un communiqué.

A eux seuls, les services aux particuliers et aux entreprises ont dégagé un bénéfice de plus de 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre, en hausse de 10% par rapport à l'an dernier à la même époque.

La Banque Royale a qualifié sa position de "solide", avec un ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires de 11,9%.

RBC a versé plus de 1,7 milliard de dollars en dividendes à ses actionnaires pour le troisième trimestre.

